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Sevgilisi Hakkındaki Eleştirilere Cevap Verdi!

Son dönemin gözde oyuncusu Ahsen Eroğlu, Netflix'in davet gecesine sevgilisi Kemal Ertuğ ile katıldı. Eroğlu, erkek arkadaşının giyim tarzına yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar...

Magazin 04.11.2022, 16:01 04.11.2022, 17:25 arif hür
Sevgilisi Hakkındaki Eleştirilere Cevap Verdi!

'Menajerimi Ara' dizisiyle şöhrete kavuşan Ahsen Eroğlu, bir süredir resim sanatıyla ilgilenen Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor.

Eroğlu, Netflix'in davet gecesine sevgilisi Kemal Ertuğ ile katıldı.

"TERCİHİM YOK"

Basın mensuplarının "Dijital platformlar arasında rekabet başladı. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna "Güzel işlerin içinde olduğum, çalıştığım ekiple iyi anlaştıktan sonra gerisi teferruat diye düşünüyorum. O yüzden öyle bir tercihim yok." cevabını verdi.

SEVGİLİSİNİ SAVUNDU

Eroğlu, erkek arkadaşı  Kemal Ertuğ'un giyimi hakkındaki eleştirilere, "Biz neysek oyuz. Elimizden geldiğince şık giyinmeye çalışıyoruz. Tarzımız bu şekilde" diyerek sevgilisini savundu. 

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlayan Ahsen Eroğlu, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırdı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Ahsen Eroğlu, Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle herkesin beğenisini kazandı. Ahsen Eroğlu son olarak 'Menajerimi Ara' adlı dizide Dicle karakterini canlandırdı.

KEMAL ERTUĞ KİMDİR?

Ahsen Eroğlu ile aşk yaşayan Kemal Ertuğ'un kim olduğu merak konusu oldu. Ertuğ'un resim sanatıyla uğraştığı öğrenildi.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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