Sevgili kriterini açıkladı 

Şarkıcı Aleyna Dalveren geçtiğimiz gece Bostancı’da bir mekanda sahne aldı.

Sevgili kriterleriniz nedir sorusunu yanıtlayan Aleyna Dalveren, “Dürüst olsun, yalan söylemesin yeterli. İnsanlara güvenmek çok zor bu devirde. O yüzden arkadaş olarak tanıyıp direk evlilik kısmına geçmek istiyorum” dedi.



