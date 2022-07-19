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Sevenlerini Üzen Gelişmeyi Böyle Duyurdu

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbol yaşantısını noktaladığını duyurdu. İşte Topal'ın açıklaması...

Magazin 19.07.2022, 11:08 19.07.2022, 11:45 arif hür
Sevenlerini Üzen Gelişmeyi Böyle Duyurdu

23 yıllık aktif futbol yaşantısı boyunca; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir, Valencia, Çanakkale Dardanelspor ve Malatya Belediyespor gibi takımların formalarını terleten milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıkladı.

"HEPİNİZ HAKKINIZI HELAL EDİN"

Selda Topal ile mutlu bir evliliği olan Mehmet Topal, yaptığı açıklamada "20 yıl önce Malatya’dan çıktığım yolda, yaşanmışlıklarımın gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın!" ifadelerine yer verdi.

İŞTE MEHMET TOPAL'IN 'VEDA' BAŞLIKLI MEKTUBU

"20 yıl önce Malatya’dan çıktığım yolda, yaşanmışlıklarımın gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca, tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. 

Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. 

Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim, en azından böyle olduğunu umut ediyorum. 

Ben Mehmet Topal; yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan canım aileme, dostlarıma ve bana destek veren herkese binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. 

Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın.

MEHMET TOPAL KİMDİR?

Mehmet Topal (d. 3 Mart 1986; Malatya), ön libero mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. .

Üç farklı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir) Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tek futbolcudur. Ayrıca 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcudur.

2008-2018 yılları arasında Türkiye formasıyla 81 maça çıktı ve 2 gol attı.
Mehmet Topal, 19 Temmuz 2022'de aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Mehmet Topal, Selda Topal ile evlidir. Çiftin, Mehmethan adında bir oğlu vardır.

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