Sevenlerine Müjdeyi Verdi

Yakında çekimlerine başlanacak olan ve Peride Celal'in eserinden uyarlanan 'Gecenin Ucunda' adlı dizide rol alacağını açıklayan Zuhal Olcay, temmuz ayında sete çıkacaklarını söyledi.

ŞERMİN'E HAYAT VERECEK

Olcay, dizide insan kaynakları uzmanı Macide karakterinin annesi Şermin'e hayat verecek.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal Olcay 10 Ağustos 1957 Üsküdar, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcıdır.

Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç'tır. Ailenin tek çocuklarıydı. Çocukluğunu Üsküdar'da geçirdi. İlkokulu Halil Rüştü İlkokulu'nda ardından Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu. Yapılan bir röportajında, "Ailenin tek çocuğu olduğum için kardeşi olan yaşıtlarımı çok kıskanırdım. Tek olmak ailede tüm sevgileri kazanma adına avantajdır ama paylaşma olayı olmadığı için de dezavantajdır. Benim için sıkıntılı bir mutluluktu tek çocuk olmak. Bunun dışında orta hâlli ama sıcak bir aile içinde büyüdüm." der. Büyük teyzesi konservatuvarda piyano öğretmeniydi. Diğer iki teyzesinden biri de devlet tiyatrosu sanatçısıydı. Konservatuvarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı

1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Evlendiğinde daha 19 yaşındaydı. Bir sene Londra'da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş adamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.

1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı. 1987 yılında ikinci eşi Zafer Olcay'dan boşandı.

Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Mart'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988’de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.

1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.

1987'de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.

1990'da senaryosunu Orhan Pamuk'un (Kara Kitap adlı kendi romanından) yazdığı, Ömer Kavur'un yönettiği, Antalya Altın Portakal Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü ve Uluslararası İstanbul Film Festivali En iyi yerli film ödülü'nü alan Gizli Yüz'de oynadı.

Çeşitli siyasi eylemlere de katılan Olcay’a Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi.

Üsküdar’da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu’nun 1996’da yanması üzerine 1999’da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Komedi Kadın Oyuncusu" Ödülü'nü aldı. Çift, İstanbul’un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002’de açtı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

2001 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği Montreal Dünya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü olan Hiçbiryerde'de oynadı.

2002-2004 yılları arasında “Siyah- Beyaz Dinleti” adlı müzikal bir gösteri yaptı.2004 yılında üçüncü eşi Haluk Bilginer'den boşandı.

Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, 'İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1989), İki Çift Laf (1990), Oyuncu (1993), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001), Başucu Şarkıları-2 (2005), Aşk'ın Halleri (2009) ve Cengiz Onural'la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır. 2008 senesinde TV8'de her perşembe "Mevzuhal" adıyla canlı performans programını sundu. Son olarak 2015 senesinde "Başucu Şarkıları 3" albümünü yayınlamıştır.

Filmografi

Filmler

Aşk Tesadüfleri Sever 2 - 2020

Güz Sancısı : Tomris Giritlioğlu - 2009

İyi Seneler-Londra : Berkun Oya - 2007

Simbiyotik : 2004

Hiçbiryerde : Tayfun Pirselimoğlu - 2001

Gece Martıları : 2000

Issızlığın Ortasında Sinema : 1999

Salkım Hanım'ın Taneleri : Tomris Giritlioğlu - 1999

Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996

İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar - 1996

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey : 1995

Bir Sonbahar Hikayesi : Yavuz Özkan - 1994

Ay Vakti : 1993

İki Kadın : Yavuz Özkan - 1992

Kara Sevdalı Bulut : 1991

Gizli Yüz : Ömer Kavur - 1990

Medcezir Manzaraları : Mahinur Ergun - 1989

Sahte Cennete Veda : 1988

Bir Günah Gibi : 1987

Dünden Sonra Yarından Önce : 1987

Bir Avuç Gökyüzü : 1987

Gece Yolculuğu : Ömer Kavur - 1987

Ateşten Gömlek : Ziya Öztan - 1986

İstek : 1986

Genç ve Dul : 1986

Oteldeki Cinayet : 1986

Amansız Yol : 1985

Kurşun Ata Ata Biter : 1985

Halkalı Köle : 1985

İhtiras Fırtınası : 1983

TV dizileri

Alev Alev : 2020

Yüksek Sosyete : 2016

Urfalıyam Ezelden : 2014

Bir Aşk Hikayesi : 2013

İffet : Faruk Teber - 2011

Umut Yolcuları : 2010

Arka Sokaklar : 2010

Beni Unutma : 2008

Geniş Zamanlar : Serdar Akar - 2007

Seni Çok Özledim : 2005

Ti Show : 2002

Yeditepe İstanbul : Türkan Derya - 2001

Çatısız Kadınlar : Mahinur Ergun - 1999

Medeni Haller : 1997

Artist Palas : 1994

The Young Indiana Jones Chronicles "Istanbul, September 1918" 1993

Baharın Bittiği Yer : 1989

Ateşten Günler : 1987

Gecenin Öteki Yüzü : 1987

Varsayalım İsmail : 1986

Parmak Damgası : 1985

Sönmüş Ocak : 1980

Sunuculuk

TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği Programı : 1979

Mevzuhal : 2008

Rol aldığı oyunlar

Aşk Halleri : Maria Goss - Elf Yapım - 2017

Şölen (oyun) : Moira Buffini - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2009

Nathalie : Philippe Blasband - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2005

Ayrılış : Tom Kempinsky - Oyun Atölyesi - 2000

Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999

Balkon : Jean Genet - Tiyatro Stüdyosu - 1998

Histeri : Terry Johnson - Tiyatro Stüdyosu - 1997

Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991

Aldatma : Harold Pinter - Tiyatro Stüdyosu - 1990

Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Martı : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1982

Deli Dumrul : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Othello : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

İzin Günü : Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Üçüncü Selim : Celal Esat ArsevenSalah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

Diskografi

Solo albümleri

Küçük Bir Öykü Bu (1989)

İki Çift Laf (1990)

Oyuncu (1993)

İhanet (1998)

Başucu Şarkıları (2001)

Başucu Şarkıları 2 (2005)

Aşk'ın Halleri (2009)

Başucu Şarkıları 3 (2015)

Tekli Çalışmaları

Dünden Sonra Yarından Önce Film Müziği (1987)

Sensiz (Emre Atabek ile) (2018)

Eyvallah (Hüsnü Arkan ile) (2020)

Diğer albümleri

Asansör Film Müzikleri / Kolektif (1999)

Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları / Kolektif (2000)

Hiçbiryerde Film Müzikleri (2002)

Metin Altıok Ağıtı / Fazıl Say (2003)

Söz Vermiş Şarkılar / Kolektif (2004)

''41 Kere Maşallah / Kolektif (2006)

Nazım / Fazıl Say (2006)

Pop 2006 / Kolektif (2006)

Bulutsuzluk Özlemi 20 Yaşında / Kolektif (2007)

Güldünya Şarkıları / Kolektif (2008)

Mucize Nağmeler / Kolektif (2009)

Buğra Uğur'la 30 Yıl / Kolektif (2009)

2020 Model (2020 Model: Murathan Mungan) / Kolektif (2020)

İstiridyede Saklanmış Şarkılar / Kolektif (2021)