Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi

Uzun bir süredir televizyonla alakalı projede yer almamasıyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Tolgahan Sayışman, “İş hayatına ağırlık verdiğim için dizilerde rol almadım. Gelinen noktada içime sinen ilk güzel projede ekranda olmak istiyorum.

Sokakta karşılaştığım herkes ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Öncelikle projenin içime sinmesi şart” ifadelerini kullandı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon’ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi’ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore’de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.

Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter, Şeref Sözü gibi dizilerde rol aldı.

2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman’ın bu evlilikten Efehan ve Alina adında iki çocuğu var.