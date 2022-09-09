“Sevebilseydin” adlı eseri seslendirerek sevenleri ile buluşturdu

Bir zamanlar Ferdi Tayfur’un sesinden dinledigimiz “Sevebilseydin” adli eserin sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a bestesi Hakan Kumru'ya ait. düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptigi eser guzel ve basarili şarkıcı Deniz Toprak'in farkli yorumuyla cok sevildi. kendi tarzının dışına çıkarak “Sevebilseydin” parçası ile büyük ses getirmeyi başardı. Parçanın hem radyolarda hemde dijitalde çalmaya başlaması ile çok kısa sürede dinlenme rekorları kırarak son günlerin en çok dinlenen şarkıları arasına girmeyi başardı.