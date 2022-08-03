Sevda Erginci Üzen Haberi Böyle Duyurdu

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oldukça üzgün olduğu görülen Sevda Erginci, dizisinin final kararından sonra yaşadığı şoku şu cümlelere dile getirdi:

"Çok üzgünüm arkadaşlar. Beş dakika önce dizimin final kararı aldığı haberini aldım. Çok şaşkınım. Ne olur daha fazla soru sormayın."

Sevda Erginci'nin dizideki partneri Ekin Mert Daymaz final kararından bir gün önce dizinin reytinglerini iyi gittiği için çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

'REYTİNGLER İYİ' DEMİŞTİ...

Nişantaşı’nda görüntülenen Ekin Mert Daymaz, "Sizi çok neşeli gördük. Özel bir nedeni var mı?" sorusuna "Dizimizin reytingleri çok iyi gidiyor. Böyle olunca mutluluğum yüzüme yansıyor" cevabını vermişti.

Seni Kalbime Sakladım dizisinin 11 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanacak olan 7. bölümüyle final yaparak sona ermesi bekleniyor.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu.

Erginci şu sıralar 'Seni Kalbime Sakladım' adlı dizide rol alıyor.