Sevda Erginci'den Şok Eden Ekin Mert Daymaz Açıklaması!

Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı, ilk bölümü 30 Haziran'da izleyicisiyle buluşan 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi bir anda ekrana veda etti.

Dizi final yapar yapmaz Sevda Erginci’den şaşırtan bir hamle geldi. Erginci rol arkadaşı Ekin Mert Daymaz’ı sosyal medyada takipten çıktı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Erginci, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Daymaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ AMA GÖRÜŞTÜĞÜM BİRİ DEĞİL"

"Kimi hayatımda tutup, kimi çıkaracağıma ben karar veririm" diyen Erginci, eski rol arkadaşı Ekin Mert Daymaz'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"Öyle kötü bir durum yok ortada. Çok normal yani insanız, sonuçta pek çok şey yaşıyoruz, kavga ediyorsun, anlaşıyor ya da anlaşamıyorsun. Düşman değiliz tabii ama bence normal karşılamak lazım. Gerçek hayatta görüştüğüm bir insan olmadığı için takipten çıktım."

"ENİNDE SONUNDA BİTİYOR"

Sevda Erginci rol aldığı dizinin yedinci bölümde erken final yapmasıyla ilgili olarak ise bir sürü faktörün dizilerin kaderini etkilediğini, ancak sorumluluğu üzerine almadığını anlattı.

Hayal kırıklığı yaşadığını da sözlerine ekleyen Sevda Erginci, "Dizinin bitmesiyle neler hissetiniz?" sorusu üzerine "Hiç beklemiyordum, öyle bir yere de doğru gitmiyordu ama bitmiş bir şeyin üzerine konuşmamın pek anlamı yok.

Tabii ki üzüldük, şok olduk. Duygusal da bağ kurduğumuz bir işti yani iyi bir ekiptik, iyi anlaşıyorduk. Öyle bir yerden hayal kırıklığı yaşadım. Profesyonel taraftan bakınca tabii yapacak bir şey yok. Eninde sonunda bitiyor yani.

Sorumluluğu üzerime almıyorum. Bir sürü etken şey var; yönetmeni, senaryosu, bir sürü şey var" şeklinde konuştu.

Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz arasında aşk dedikodusu da çıkmıştı.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu.

Erginci son olarak 'Seni Kalbime Sakladım' adlı dizide 'Zeynep' karakterine hayat verdi.