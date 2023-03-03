Sevda Dalgıç'ın Kira İsyanı

Oyuncu Sevda Dalgıç, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Dalgıç, fahiş kira fiyatlarına isyan etti.

Depremden sonra birçok ilde kira fiyatlarının yükselmesine Sevda Dalgıç, "Kiralara ne zaman el atılacak. İnsanlar vicdansız olmuş. Kiralar biraz daha arttı. Zaten bu dönemde geçim zor. Üzerine deprem sonrası kira fiyatlarının artması anlaşılır gibi değil" diye konuştu.