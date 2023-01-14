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Sevcan Orhan ve Oktay Kaynarca Arasında Sigara Krizi
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, akciğelerinden ameliyat olmuş. Ünlü şarkıcı sahne aldığı mekanda izleyicilerin arasında Oktay Kaynarca'nun olduğu kalabalığa sigara uyarı yaptı. İşte haberin detayları...
Sevcan Orhan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.
Yakın zamanda akciğelerinden ameliyat olan Orhan, izleyicilerin arasında Oktay Kaynarca'nın da olduğu kalabalığa, "Bu akşam sigara içemmezsiniz, yasaklıyorum" demiş. Kaynarca, "Madem sigara içirmiyorsun, bu işi neden yapıyorsun" diye, espri yapmış. (Kaan Ölker-Posta)
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