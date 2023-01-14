Sevcan Orhan ve Oktay Kaynarca Arasında Sigara Krizi

Sevcan Orhan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

Yakın zamanda akciğelerinden ameliyat olan Orhan, izleyicilerin arasında Oktay Kaynarca'nın da olduğu kalabalığa, "Bu akşam sigara içemmezsiniz, yasaklıyorum" demiş. Kaynarca, "Madem sigara içirmiyorsun, bu işi neden yapıyorsun" diye, espri yapmış. (Kaan Ölker-Posta)