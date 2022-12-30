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Sevcan Orhan'dan Konuşulacak Açıklamalar

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, yılbaşı sahnesi için kıyafet provası için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Magazin 30.12.2022, 00:41 30.12.2022, 00:47 sercan
Sevcan Orhan'dan Konuşulacak Açıklamalar

Sevcan Orhan, yılbaşı sahnesi için kıyafet provası için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sosyal medyada kadınlara güzel olma algısının dayatıldığını ve kadınların sadeleşmeye ihtiyacı olduğunu savunan şarkıcı şöyle konuştu: "Maalesef artık kendi bedenlerimizde çok mutlu değiliz. Hep bir başkasının bedeni üzerinden, başkasının gezdiği, başkasının yediği üzerinden kendi hayatımızı değerlendiriyoruz. Aslında herkes kendi ve biricikliği ile güzel ama maalesef biz o hali yaşayamadığımız için mutlu olmayı beceremediğimiz için. Bir de 'Kadın maksimum 36 beden olmalı, dudakları şöyle, gözler böyle olmalı' diye bir dayatma da var. Bizim çok acil hepimizin sadeleşmeye ihtiyacımız var. Pandemi zamanında her şeyimiz kısıtlandı ama elimizdekilerin kıymetini bildik. Orada herkesin foyası çıktı ortaya."


"SAHNE FOTOĞRAFLARIMA BİLE PHOTOSHOP YAPMIYORUM"
Sosyal medyada filtre kullanmadığını hatta sahne fotoğraflarına photoshop yaptırmadığını da sözlerine ekleyen Sevcan Orhan, hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu vurgulayıp "Hiç mütevazı olmayacağım, hatta sahnede çektirdiğim fotoğraflarımın hiç birine photoshop kullanmıyorum. İsterlerse açık hesaplarıma bakabilirler. Küçük küçük işlemler yaptırıyorum ama kendimi mutlu etmek için bir başkası beni beğensin diye değil, sağlığım için yaptırdıklarım var. Ben akciğer ameliyatı geçirmiş insanım. Dünyada en kıymetli sağlık, beni sağlıksız edebilme ihtimali yüzde bir olan işlemi bile yaptırmam" şeklinde konuştu.


"KADINLAR, ERKEKLER İÇİN DEĞİL KADINLAR İÇİN SÜSLENİYOR"
Orhan ayrıca kadınların erkekler için değil, yine kadınlara güzel gözükmek için çabaladığını ve bu yüzden güzellik yarışının yaşandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hanımlar kendi biricikliğiniz ile zaten çok güzelsiniz boş verin bir başka kadın sizi beğensin diye. Hiçbir kadın; bir erkek için değil, diğer kadın için süslenir. Biz hanımlar birbirimizin ne giydiğine bakarız bu yüzden bu sıkıntı ile karşı karşıyayız. Normal olan sadeliğe dönmek. Ben eğer bir erkek olsam bana bir karşı cinsi sorsalar onun doğal halini görmeyi daha çok isterim" Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak olan Sevcan Orhan, en yoğun iş yapan solistlerden biri olduğunu söyleyip "Bu yıl iddia ediyorum en yoğun geçiren solistlerden biri oldum. O konuda mütevazı olmayacağım sahne er meydanı, bu da taleple ilgili bir şey. Gittiğim hiç bir yerde "İllallah" dedirtmedim. Aksine şarkılarımızı, türkülerimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum" diye konuştu.


"KİMSEYLE PARASI ŞÖHRETİ İÇİN BİRLİKTE OLMADIM"
Orhan, hayatında kimsenin olmadığını ise "müzmin bekarım" sözleriyle açıklarken "Maddi durumu sizden daha iyi yada aşağıda biriyle olur musunuz?" sorusunu ise "Ben aşkı ve aşık olmayı hiçbir zaman yadırgamam, yaşım 50 de 60 da olsa çatır çatır söylerim. O konularda çok başarılı olamadım hayatta. Çok şükür sağlığım yerinde aşk yönünden iyi değil. Türkiye koşullarında artık herkesin maddi durumu çok önemli. Ben şu zamana kadar kimsenin parasında pulunda olmadım, biriyle şöhreti için birlikte olmadım. İçim çok rahat bu konuda. Hayat müşterektir. Ne iş yaparsa yapsın çalışkan adam severim ben" diye yanıtladı.

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