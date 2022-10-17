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Setteki pozitif enerji reytinglere yansıdı! 

Yer aldığı sayısız dizi, film ve reklam projelerinde sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Merve Altınkaya ATV'nin ilgi odağı olan yeni dizisi ''Aldatmak'' ile seyircisiyle buluştu.

Magazin 17.10.2022, 18:24 Emrah
Setteki pozitif enerji reytinglere yansıdı! 

Dizinin başrol oyuncularından Burcu karekterini canlandıran Merve Altınkaya dizideki doğal ve sıcakkanlı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu eşliğinde sette gün boyu devam eden pozitif ve yüksek enerji diziyi haftanın birincisi yaptı. 


Reytinglerde ilk bölümünde birinci gelen dizinin yeni bölümleri etkileyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicisini şaşırtacak.

Dizide Burcu karekterini canlandıran güzel oyuncu Merve Altınkaya küçük yaşlardan beri kurduğu oyunculuk hayallerini lise eğitimini tamamladıktan sonra gerçeğe dönüştürmek üzere yola çıktı. Eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi Sahne Sanatları bölümünde devam eden oyuncu, konservatuvar eğitimini tamamladıktan hemen sonra Baba Ocağı dizisindeki ‘’Didem’’ karakteri ile tanınarak çok sevilmişti.

#Merve Altınkaya #Magazin #Snobmagazin
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