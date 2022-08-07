Setteki korku dolu anını anlattı
'Filme Gel' adlı sinema filminin yapımcılığını üstlenen komedyen Okan Karacan önceki gün eşi Zeynep Kadıoglu ile Nişantaşı Ctiy's görüntülendi.
Çekimleri İstanbul ve Çanakkale'de gerçekten ve Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı filmin vizyona hazır hale geldiğini belirten Okan Karacan “Oyuncu kadromuz müthiş, özellikle Erkan Petekkaya filmimize çok değer kattı” dedi. Erkan Petekkaya'nin kendisine sürekli dram tarzı film ve sinema teklifleri geldiğini fakat kendileri bu filmde oynamasını teklif edince sevinerek kabul ettiğini belirten Okan Karacan Erkan Petekkaya ile yaşadığı bir set hatırasını da paylaştı.
Erkan ağabey sanıp çok korktum
Film çekimlerini ziyaret ettiği sırada sete gittiğini ve bir atlama sahnesinde Erkan Petekkaya'yi atlarken görünce çok korktuğunu söyleyen Okan Karacan “Sete ziyarete gitmiştim, o an çekimler devam ediyordu, biri çatıdan atlayacak, baktım Erkan ağabeyi o an çok korktum ama dublörmüş, o an başrol oyuncumuza bir şey olsa film bitmezdi diye düşünüp çok korkmuştum, çünkü bu filme çok emek verdik” dedi.
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