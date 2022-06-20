Sessiz Sedasız Evlenmişlerdi... Müjdeli Haber Geldi!

Fenomen komedi programı “Güldür Güldür Show”un sempatik oyuncusu Onur Buldu, geçtiğimiz yıl öğretmen Duygu Kozoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu çiftinin bebekleri, bu sabah saatlerinde dünyaya geldi.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 20 Haziran 2022, Pazartesi günü, saat 07:58’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

NAZAR KORKUSU

Buldu’nun pandeminin ilk döneminde evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu’yla bu haberi nazar korkusuyla sakladıkları da öğrenilmişti.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'dünyaya gelmiştir. Tunceli'li olan annesi hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir'in Menemen ilçesinde büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve ilk projesi Keşanlı Ali Destanı olmuştur. Daha sonra hayatını İstanbul'da sürdüren oyuncu "Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı. Oyuncu 2021 yılında İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la dünya evine girmişti.

Show Tv'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" adlı mizah programında görev almıştır. "Güldür Güldür" adlı programda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi) 2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi) 2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi) 2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi) 2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi) 2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi) 2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi) 2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi) 2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi) 2008 - Plajda (Sinema filmi) 2007 - Doktorlar (TV Dizisi) 2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi).