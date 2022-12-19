Ses Telleri Yırtılan Aleyna Tilki Sigara İçmesiyle İlgili Açıklama Yaptı

Ses telleri yırtılması nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıklayan Aleyna Tilki, sigara içerken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Sesine ve kendisine bakmadığı için eleştirilen şarkıcı, açıklama yaptı.

Haberin küpürünü Instagram sayfasına taşıyan Tilki, "Beni kendimden vazgeçmem ve ölmem için devamlı manipüle eden iyi insan görünümlü canavarlardan nasıl kurtulduğumu görseydiniz, bitane de siz sigara yakardınız benim için" açıklamasında bulundu.