Servet Operasyonu’nun Özel Gösterimi Antalya’da Gerçekleşti

Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Cary Elwes, Bugzy Malone gibi isimlerin yanı sıra, ünlü Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi, Bestemsu Özdemir, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün yer alıyor. Çekimleri Antalya’da tamamlanan ve şehre ait muhteşem görüntülerin yer aldığı filme Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de tüm süreçte büyük katkı sağladı. Filmin ilk özel gösterimi Antalya Regnum Carya Otel’ de kutlama havasında gerçekleşti.

Oyuncu kadrosundan Bestemsu Özdemir, Tim Seyfi, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün’ün katıldığı özel gösterimde, filmde Jason Statham ve Hugh Grant’la karşılıklı sahneleri olan Tim Seyfi filmi ilk kez izleyeceğini söyleyerek “Muhteşem insanlarla çalıştık böyle bir kadroda olduğum için çok mutluyum” dedi.

BESTEMSU ÖZDEMİR AJAN VİVİEN’LE GELİYOR

Yeni yıla girerken aldığı evlilik teklifi ile konuşulan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir’in de katıldığı Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin özel gösteriminde Özdemir “Bu projede çok önemli isimlerle çalıştım. Bir Bridget Jones hayranı olarak sette Hugh Grant’ı görmek çok isterdim ama göremedim, üzgünüm” dedi. Filmde “Ajan Vivien” rolü ile göreceğimiz Bestemsu Özdemir “Yurt dışı projeleri için benim açımdan çok güzel bir başlangıç oldu. Özellikle bu başlangıcı Guy Ritchie gibi bir yönetmenle yapmak çok önemli. Aslında uzun yıllar öncesinde Türk oyuncular yurt dışına açılabilmeliydi. Oyunculuk olarak bir eksiğimiz yok. İlerleyen dönemler için umarım bu bir başlangıç olur ve Haluk Bilginer gibi biz de büyük projelerde yer alabiliriz.” dedi. Aldığı evlilik teklifi ile ilgili de “Yeni yıla çok güzel girdim. Evleneceğimiz tarih henüz belli değil. Şu an sadece heyecanını yaşıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

İŞTE FİLMİN KONUSU:

Özel ajan olan Orson Fortune’ı canlandıran Jason Statham ekibi ile birlikte dünyayı tehdit eden ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşüyor. Bu gizli görevde ona yardım etmesi için Hollywood’un en büyük film yıldızlarından birini de işe alıyor. Film 130 milyon doları geçkin bütçesiyle son dönemlerin en yüksek bütçeli yapımlarından biri olurken, kariyerlerinin başından beri birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile dünyada büyük başarı yakalayan usta oyuncu Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiriyor.

Türkiye lisans hakları BG Film’e ait olan ve Türkiye dağıtımını CJ ENM’nin üstlendiği “Servet Operasyonu” Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle 13 Ocak’ta sinemalarda olacak.



