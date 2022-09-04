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Serkan Polat'tan ''Bir Delinin Hatıra Defteri ''
Efsane dizi ''Behzat Ç'' Bir Ankara Polisiye dizisi olarak özel internet platformunda yeni sezon olarak çekilmeye ve oynamaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu önceki gün ''Behzat Ç'' setinde Ankara’da çekilen dizilere yönlendirdiği oyuncularla adını sıkça duyuran başarılı Menajer Serkan Polat ile bir araya geldi.
Beşikçioğlu ''Serkan'la uzun bir zamandır tanışıyor iş yapıyoruz yakın zamanda İstanbul'da 16 Eylül itibariyle Kadıköy Selami Çeşme ve 30 Eylül Bostancı Gösteri Merkezi ile '' Bir Delinin Hatıra Defteri '' adlı oyuna final yapılacak '' dedi.
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