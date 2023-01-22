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Serkan Keskin ve Taner Ölmez’i buluşturan ‘Nasreddin Hoca’ya Büyük İlgi
Başarılı oyuncular Serkan Keskin ve Taner Ölmez yeniden tiyatro sahnesinde ‘Nasreddin Hoca’ kukla oyunuyla çocuklar için bir araya geliyor. Ocak ayı biletleri tükenen kapalı gişe oyunun Şubat ayı biletleri satışa çıktı.
Işıl Kasapoğlu’nun yazıp, yönettiği ve yaklaşık 20 yıldır sahneye konan kukla oyunu ‘Nasreddin Hoca’ya bu sezon Taner Ölmez dahil oldu.
Serkan Keskin, Taner Ölmez, Nilüfer Alptekin ve Sibel Altan’ın yer aldığı kukla oyunu, Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu’nda küçük seyirciler ile buluşuyor.
Taner Ölmez’in anlatıcı rolünü üstlendiği oyunda, Serkan Keskin Nasreddin Hoca’yı canlandırıyor. Çocuklara kuklalarla Nasreddin Hoca hikayelerinin anlatıldığı oyun, başladığı günden bu yana büyük, küçük herkesin beğenisini toplarken yoğun ilgi gören kukla oyununun Ocak ayı biletleri haftalar öncesinden tükendi.
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