Serkan Çayoğlu Müjdeyi Verdi

Meslektaşı Özge Gürel ile mutlu evliliği olan Serkan Çayoğlu, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

"ÇEKİMLERE BAŞLADIK"

Yeni dizi projesi “Aşk-ı Destan /Gülcemal” hakkında konuşan Serkan Çayoğlu, ”Çekimlere başladık. Sette çok güzel bir ortam var. İnşallah kısa süre içerisinde dizimiz seyirciyle buluşacak” dedi.

'Aşk-ı Destan /Gülcemal' adlı dizi FOX TV'de ekrana gelecek.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve Özge Gürel ile evlidir. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, 'Aşk-ı Destan /Gülcemal' adlı dizide rol alıyor.