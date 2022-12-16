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Serkan Çayoğlu Cephesinde Flaş Gelişme
Serkan Çayoğlu'nun adı Gülcemal dizisi için geçiyordu. Ünlü oyuncunun, yapım şirketiyle karşılıklı anlaştığı ve takvim değişikliği nedeniyle projede yer almayacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisi merak konusu olmuş, yakışıklı oyuncunun MF Yapım imzalı Gülcemal'le prensipte anlaştığı gündeme gelmişti. Bir süredir FOX’ta ekrana gelecek olan, Eda Tezcan’ın yazdığı dizi için hazırlık yapan Çayoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Yakışıklı oyuncunun yapım şirketiyle karşılıklı anlaştığı ve takvim değişikliği nedeniyle projede yer almayacağı ortaya çıktı. Serkan Çayoğlu’nun yeni projelerle görüşmeye başladığı öğrenildi.
SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve Özge Gürel ile evlidir. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.
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