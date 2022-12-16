Serkan Çayoğlu Cephesinde Flaş Gelişme

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve Özge Gürel ile evlidir. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.