Sergen Deveci'nin Mert Ramazan Demir Yorumu Şaşırttı!

Sergen Deveci, Twitter'da bir kullanıcının sorduğu soruya verdiği cevapla dikkat çekti.

Bir kullanıcının Yalı Çapkını ve Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan Mert Ramazan Demir'le ilgili soru sordu. Twitter kullanıcısının, "Tüm Türkiye ikiye bölünmüş durumda... Bu adam yakışıklı mı değil mi lütfen biri söylesin" diye sordu. Deveci ise, "Anne tarafıyla ne cenazelerine ne cenazemize noktasına geldik" diye, karşılık verdi.

Komedyen, başka bir kullanıcının, "Yemin ederim siz daha yakışıklısınız" yorumuna, "Niyetiniz çok güzel ama bir terslik var, yani nasıl diyim tam sevinemiyor insan bir boşluk oldu gibi oldu ya... Hani sanki adam o kadar kötü ki siz bile daha iyi duruyorsunuz demişsiniz gibi oldu" cevabını verdi.