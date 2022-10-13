Serenay Sarıkaya'dan Ayrılık Açıklaması

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı ortaya çıktı

Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dedi.

"ÇEKİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

İstanbul-Adana arası mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de görüntülendi. ‘Şahmeran’ dizisi hakkında konuşan Sarıkaya “Çekimlerimiz devam ediyor. Kısa bir ara vermiştik. Bu yüzden İstanbul’a geldim. Az önce de arkadaşlarım ile yemek yedim.” dedi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

İşletmeci Umut Evirgen ile ayrılık haberleri ve Umut Evirgen’in geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenmesinin hatırlatılması üzerine “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar” diyerek evinin yolunu tuttu.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

SERENAY SARIKAYA ÖZEL HAYATI

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Serenay Sarıkaya bugüne kadar Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşadı. 2022 yılı itibarıyla işletmeci Umut Evirgen ile birlikteydi. Ancak Sarıkaya ve Evirgen'in ilişkisi Eylül 2022'de sona erdi.