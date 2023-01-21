Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın Takıları Dudak Uçuklattı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynadığı Şahmaran dizisindeki kombini ve takıları gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun takılarının diyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki kombin ve takılarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Oyuncunun, kıyafetinin 124 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Sarıkaya'nın elbisesinin 77 bin TL, ayakkabısı 14 bin TL ve çantasının 33 bin TL olduğu öğrenildi.
Sarıkaya'nın taktığı mücevherlerin değeri ise 30 milyon TL olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Şahmaran, Netflix'te yayınlanmaya başladı. (Posta)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Adana Demirspor
|19
|34
|4. Başakşehir
|19
|34
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Kasımpaşa
|19
|22
|11. Karagümrük
|18
|21
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Giresunspor
|19
|21
|14. Ankaragücü
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Bandırmaspor
|19
|34
|5. Keçiörengücü
|19
|33
|6. Boluspor
|20
|34
|7. Pendikspor
|19
|31
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|18
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5