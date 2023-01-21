Serenay Sarıkaya'nın Takıları Dudak Uçuklattı

Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki kombin ve takılarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Oyuncunun, kıyafetinin 124 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Sarıkaya'nın elbisesinin 77 bin TL, ayakkabısı 14 bin TL ve çantasının 33 bin TL olduğu öğrenildi.



Sarıkaya'nın taktığı mücevherlerin değeri ise 30 milyon TL olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Şahmaran, Netflix'te yayınlanmaya başladı. (Posta)