Serenay Sarıkaya'nın Galada Giydiği Kıyafet Çok Konuşulmuştu! Kıyafetin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Şahmaran’ın lansmanını deneyimsel bir parti ile gerçekleştirdi. Diziye referans veren deneyim alanlarının yer aldığı Hünkar Suyu Korusu’nda gerçekleşen geceye başroller Burak Deniz başta olmak üzere, dizinin oyuncuları Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan, Ece Ertez katıldı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra gecede dizinin senaristi Pınar Bulut, yönetmeni Umur Turagay, yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da hazır bulundu. Netflix, 20 Ocak’ta yayınlanacak, asırlar öncesine uzanan bir aşk hikâyesini konu alan dizisi’ın lansmanını deneyimsel bir parti ile gerçekleştirdi. Diziye referans veren deneyim alanlarının yer aldığı Hünkar Suyu Korusu’nda gerçekleşen geceye başroller Serenay Sarıkaya vebaşta olmak üzere, dizininları Mustafa Uğurlu,, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan, Ece Ertez katıldı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra gecede dizinin senaristi Pınar Bulut, yönetmeni Umur Turagay, yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da hazır bulundu.

124 BİN TL'LİK ELBİSE

Gecede Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti galaya damga vurdu. Oyuncunun, kıyafetinin 124 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sarıkaya'nın elbisesinin 77 bin TL, ayakkabısı 14 bin TL ve çantasının 33 bin TL olduğu öğrenildi.