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Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Öpüşme Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Tatlıtuğ'un Aslan Soykan, Sarıkaya'nın Devin Akın karakterini canlandırdığı dizide ikilinin öpüşmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi.
İkiliye, Nur Sürer, Canan Ergüder ve Nejat İşler'in de eşlik ettiği dizi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sarıkaya ile Tatlıtuğ'un ilk bölümden öpüşmesi sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı Twitter kullanıcıları iki karakterin ilk bölümden öpüşmesini yadırgarken, bazıları ise beğendi.
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