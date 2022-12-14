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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin Barıştı Mı?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in barıştıkları iddia edilmişti. İkilinin, Amerika'da tatil yaptıkları söyleniyordu. İlk açıklama Bürsin'den geldi. İşte haberin detayları...

Magazin 14.12.2022, 16:44 sercan
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin Barıştı Mı?
Dört yıl önce evlenecekleri konuşulurken ayrılan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in barıştıkları iddia edilmişi.
İkilinin, Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş, bu haber hayranlarını sevindirmişti.
O dönem; Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldığı söylenmişti. Bürsin hayranlarından mesaj yağması üzerine, Twitter'dan açıklama yaptı.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Şahmeran, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Kerem Bürsin, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmişti.

Bürsin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir.

Yine 2018 yılında ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan ‘’Eflatun’’ filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin ‘’Sen Çal Kapımı’’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür.

Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

Kerem Bürsin son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol almıştır.

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