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Serenay Sarıkaya Doktor Muayenesinden Çıkarken Görüntülendi
Aile dizisi ile ekrana gelen Serenay Sarıkaya, Nişantaşı’nda doktor muayenesinden çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun yorgun hali dikkat çekti.
Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu bir binadan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Sarıkaya, kapıya yanaşan aracına doğru hızla yöneldi.
Deprem bölgesine yapılan yardımlarda aktif rol alan oyuncu, bu konuyla alakalı olarak yöneltilen sorulara “Daha sonra konuşuruz” yanıtını verdi.
Sarıkaya’nın halsiz ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.
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