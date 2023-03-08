Serenay Sarıkaya Doktor Muayenesinden Çıkarken Görüntülendi 

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu bir binadan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Sarıkaya, kapıya yanaşan aracına doğru hızla yöneldi.

Deprem bölgesine yapılan yardımlarda aktif rol alan oyuncu, bu konuyla alakalı olarak yöneltilen sorulara “Daha sonra konuşuruz” yanıtını verdi.

Sarıkaya’nın halsiz ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.



