Son Dakika
Serenay Sarıkaya dantelli bikinisiyle boy gösterdi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla konuşulan Serenay Sarıkaya, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Dantelli bikinisiyle denize giren Sarıkaya, bu karelerini de takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı.
Yazın son günlerinin tadını çıkaran Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.
1 Temmuz'da 30 yaşına basan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim... Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı. Sarıkaya'nın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
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