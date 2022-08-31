Serenay Sarıkaya dantelli bikinisiyle boy gösterdi

Geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı.

Yazın son günlerinin tadını çıkaran Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

1 Temmuz'da 30 yaşına basan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim... Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı. Sarıkaya'nın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.



