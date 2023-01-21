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Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ Açıklaması
Netflix'te başrolünü Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan Serenay Sarıkaya, Aile dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında konuştu. İşte detaylar...
Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan Serenay Sarıkaya, Aile dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında konuştu.
Dokuz sene sonra ekranda boy gösterecek oyuncu, partnerine özgüler yağdırdı.
Çekimleri devam eden ve Show TV'de ekrana gelecek dizide Sarıkaya, partneri Tatlıtuğ hakkında konuştu. Sarıkaya, "Bir oyuncu olarak çok başarılı bulduğum, hep çalışmak istediğim bir isimdi... Nitekim çok da güzel bir işte denk geldik. Güzel bir enerji açığa çıktı" diye konuştu. (Gazete Oksijen)
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