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Serenay Sarıkaya'dan Flaş İtiraf: Çok Korkuyorum

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan flaş bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı Aile dizisiyle ekran karşısında olacak Sarıkaya'nın açıklamaları gündem oldu. İşte haberin detayları...

Magazin 18.01.2023, 17:39 18.01.2023, 17:45 sercan
Serenay Sarıkaya'dan Flaş İtiraf: Çok Korkuyorum

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçecek Serenay Sarıkaya'dan flaş itiraf geldi.

Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz ile 'İbrahim Selim ile Quiz Night' programına katılan oyuncunun açıklamaları gündem oldu. 


Son olarak Çağatay Ulusoy ile Medcezir dizisinde rol alan oyuncu, "Ben televizyona iş yapmayalı sekiz sene oldu. Dokuza yürüyorum. Uzun zaman sonra geri dönüyorum" dedi. 

Sarıkaya, Selim'in, "Peki nasıl hissediyorsun?" sorusuna, "Çok korkuyorum. İnanılmaz korkuyorum. Her şeyi unutmuşum gibi... 'Bana niye güveniyorsunuz, beni buraya niye çağırdınız' gibi sorularım olmuyor değil. Korkuyorum birazcık ama olacak inşallah" yanıtını verdi. 

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

SERENAY SARIKAYA ÖZEL HAYATI

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Serenay Sarıkaya bugüne kadar Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşadı. 2022 yılı itibarıyla işletmeci Umut Evirgen ile birlikteydi. Ancak Sarıkaya ve Evirgen'in ilişkisi Eylül 2022'de sona erdi.

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