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Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz Cephesinde Sürpriz Gelişme!

Ekim 2020'de yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, önceki gün bir etkinlikte tesadüfen karşılaştı. İşte ikili arasında yaşananlar...

Magazin 24.11.2022, 14:09 24.11.2022, 14:29 arif hür
Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz Cephesinde Sürpriz Gelişme!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından ayrılmıştı. Daha sonra Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Sarıkaya, işletmeci işletmeciden de ayrılık kararı almıştı.

Genç oyuncu Rüya Demirbulut'ın birlikteliği kısa süren Cem Yılmaz ise son olarak Seda Akman ile görüntülenmiş, 'aşk' sorularını yanıtsız bırakmıştı.,

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Cem Yılmaz, önceki akşam Zorlu PSM'deki bir tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Serenay Sarıkaya'da o anlarda geçtiğimiz gün tekrar başlayan Alice Müzikali için sahnedeydi. İkili, oyunların bitimiyle PSM Touch'un after parti etkinliğinde tesadüfen karşılaştı.

CEM'DEN SERENAY'A: HAYATIM!

Arkadaşları ile sohbet eden komedyen, bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek, “Hayatım” diye seslendi. Güzel oyuncu ise “Hayatım mı?” karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbete dalan ünlü isimler, daha sonra etkinlikten ayrı ayrı ayrıldı.

ŞOKE EDEN SORU!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine geldiği sırada basın mensuplarını görüp, aracın camını açtı.

Cem Yılmaz soruları karşısında şoka uğrayan 30 yaşındaki güzel, “Arkadaşlar oyundan geldim, yorgunum” diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.

Cem Yılmaz da Levent'de bulunan evinin otoparkına aracı ile girerken sorulara cevap vermek istemedi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Şahmeran, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

#Magazin #snob magazin #Cem Yılmaz #serenay sarıkaya
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