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Serenay piştisi
Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi komedyen Cem Yılmaz ile yeni sevgilisi işletmeci Umut Evirgen, Harbiye Açıkhava’da gerçekleştirilen Melike Şahin’in konserinde pişti oldu.
“Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” bu akşam Melike Şahin konseri ile başladı.
Birçok ünlünün katıldığı konsere Cem Yılmaz ve Umut Evirgen piştisi damga vurdu.
Serenay Sarıkaya 2 sene önce Cem Yılmaz ile aşk yaşarken, şimdi ise Umut Evirgen ile beraber.
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|7
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|3
|7
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|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
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|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
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|O
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
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|6. Liverpool
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|9. Southampton
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|13. Crystal Palace
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|16. Bournemouth
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|17. Everton
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|3
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|20. Leicester City
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|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
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|9
|2. Real Betis
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|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
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|8. Osasuna
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|9. Real Sociedad
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|10. Mallorca
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|11. Almeria
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|4
|12. Rayo Vallecano
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|3
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|14. Valencia
|3
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|1
|16. Espanyol
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|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
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|1
|20. Cadiz
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