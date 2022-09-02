Serenay piştisi

“Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” bu akşam Melike Şahin konseri ile başladı.

Birçok ünlünün katıldığı konsere Cem Yılmaz ve Umut Evirgen piştisi damga vurdu.

Serenay Sarıkaya 2 sene önce Cem Yılmaz ile aşk yaşarken, şimdi ise Umut Evirgen ile beraber.

