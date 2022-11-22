Serenay çırılçıplak yılanlarla kamera karşısına geçti

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanımın filmi yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getirdi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şahraman’ın yayın tarihini dizinin ilk teaser tanıtımı ile duyurdu.

Merakla beklenen dizi, tanıtımı yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmeyi başardı.

Yılanla bütünleşmesi sonucu Şahmaran'a dönen Serenay Sarıkaya'nın partmeri Burak Deniz'le sevişme sahneleri de dikkat çekti.

Seranay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı 'Şahmaran' dizisi için yılanlarla kamera karşısına geçti. 20 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak dizinin tanıtımı için poz veren Sarıkaya'nın olaya yaratacak bu pozuna Snobmagazin ulaştı.

Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Şahmaran, 20 Ocak’ta sadece Netflix’te.



