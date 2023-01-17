Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında ayrılan Seren Serengil'in yerine gelecek isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta Instagram'dan açıklama yapan Serengil, ayrıldığını söylemişti. Serengil, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" açıklamasını yaptı.

Programa yarından itibaren Ebru Şancı Öztürk dahil olacak. Öztürk, Bircan Bali ve Arto ile magazin dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacak.

Futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan üç çocuğu bulunan Öztürk'ün 803 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı karelerle de ilgi görüyor.