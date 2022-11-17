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Seren Serengil ile Annesi Nevin Teoman Birbirine Düştü!

Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman'ın, Suadiye'deki evleri yüzünden araları açıldı. Seren Serengil, annesinin tüm masraflarını karşılayacağını belirtip evin tapusunu üzerine geçirdi. Anne Nevin Teoman ise "Ne imzaladığımın farkında değildim" diyerek dava açtı. İşte detaylar…

Magazin 17.11.2022, 11:14 17.11.2022, 11:25 arif hür
Seren Serengil ile Annesi Nevin Teoman Birbirine Düştü!

Nevin Teoman, noterden imzasını alıp Bostancı'daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı.

TAPUYU ÜZERİNE ALDI

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı Ankara'da GATA'ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı.

Ardından Teoman'ın Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairesinin tapusunu kendi üzerine aldı.

KIZINA DAVA AÇTI

Maddi sıkıntı içerisinde olan Nevin Teoman, dairesini satılığa çıkarmak istediğinde tapunun kendisinin üzerinde olmadığını, Seren Serengil'in üzerine geçtiğini öğrenince kızına dava açtı.

Nevin Teoman'ın avukatı "Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı" diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini belirtti.

'25 YILDIR TÜM İHTİYAÇLARINI BEN KARŞILIYORUM'

Seren Serengil ise annesinin kendisine yönelik suçlamalarını reddetti: "Annemin 25 yıldır tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum, kız kardeşim Fulya'ya para gönderip anneme yardım ediyorum. Annemin vasiyetiydi zaten, 'Suadiye'deki evi sana vereceğim' diyordu. Noterde de bunu kendisi beyan etti."

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil İle Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Seren Serengil, Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan ''Söylemezsen Olmaz'' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

#Magazin #snob magazin #nevin teoman #Seren Serengil
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