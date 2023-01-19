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Serel Yereli'den Yatak Pozları
Ünlü şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaşayan Serel Yereli'nin yatak pozları olay oldu. İşte haberin detayları...
Oyunculuğu bırakıp müzik için Londra'ya yerleşen Serel Yereli'nin pozları olay oldu.
Oyuncu, evinde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Yereli'nin pateni dikkat çekti.
Oyuncu, üç kareyle beğeni topladı.
Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Yereli, "Gök gürültüsü ve şimşekler çok çok korkutucu" diye yazdı.
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