Serel Yereli'den Yatak Pozları 

Oyunculuğu bırakıp müzik için Londra'ya yerleşen Serel Yereli'nin pozları olay oldu.



Oyuncu, evinde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.



Yereli'nin pateni dikkat çekti.



Oyuncu, üç kareyle beğeni topladı.



Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Yereli, "Gök gürültüsü ve şimşekler çok çok korkutucu" diye yazdı.