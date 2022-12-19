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Serel Yereli'den Nusret'e Ağır Gönderme 

Oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, Dünya Kupası finalinde Arjantinli futbolcu  Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için peşinde koşan Nusret'e sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte detaylar... 

Magazin 19.12.2022, 21:48 sercan
Serel Yereli'den Nusret'e Ağır Gönderme 

Oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinden sonra yeşil sahaya giren Nusret'e ağır göndermede bulundu.

Nusret'in maç bitiminden hemen sonra kupayı kazanan Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirme yarışına girmesi gündem olmuştu. Yereli, Nusret'in Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için peşinde koşmasına Instagram'dan tepki gösterdi.

Oyuncu, Nusret'in Messi'yi kolundan tuttuğu anları Instagram'dan paylaşıp, "Dünya starımız Nusret... Yozlaşmış kültürümüzün mükemmel bir temsilcisi ya" diye yazdı. 


Nusret, daha sonra Messi ile fotoğraf çektirmiş, o anı Instagram'dan paylaşmıştı. 

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli’dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu‘ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Serel Yereli, 2016 yılında “Bodrum Masalı” adlı dizide rol almıştı.

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