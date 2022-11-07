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Sere Serpe Güneşlendi! Fiziğiyle Gençlere Taş Çıkarttı

ABD’li oyuncu Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ile tatil yapıyor. Hudson'un cüretkar pozları gündem oldu. İşte detaylar...

Magazin 07.11.2022, 17:07 07.11.2022, 17:12 arif hür
Sere Serpe Güneşlendi! Fiziğiyle Gençlere Taş Çıkarttı

43 yaşındaki Kate Hudson, nişanlısıyla birlikte tatil kaçamağı yaptı.

'Beni çöle götür' notuyla lüks çöl tatilinden paylaşımlar yapan güzel isim düzgün fiziğini sergiledi.

3 çocuk annesi Hudson'un şezlongta sere serpe uzandığı anlar beğeni topladı.

"ÇIPLAK OLMAYI SEVİYORUM"

43 yaşındaki Kate Hudson, geçtiğimiz aylarda ABD'de katıldığı bir TV programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. ABD'li oyuncu, “İnsanlar beni eleştirebilir ama çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" diyerek şaşkınlık yaratmıştı.

Sözlerini sürdüren Hudson, "Bazı akşamlar evde üstsüz dolaşıyorum. Henüz komşularımla bir sorun yaşamadım. Sevgilim Danny Fukijawa'da bana çok karışmıyor" demişti.

Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!

KATE HUDSON KİMDİR?

Kate Garry Hudson, 19 Nisan 1979 tarihinde ABD, Los Angeles'de doğmuştur. Yahudi soylu bir aileden gelen oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızıdır. 18 aylıkken anne babası boşanmıştır. Oliver Hudson adında abisi vardır. 1983 yılından beri annesiyle birlikte yaşayan oyuncu Kurt Russell tarafından büyütülmüştür. Baba olarak Kurt Russell'i benimsemiştir. Ayrıca biyolojik babasının oyuncu Cindy Williams ile evliliğinden olan Emily ve Zachary Hudson adlı iki kardeşi ve Wyatt adında annesinin Kurt Russell ile ilişkisinden olan bir erkek kardeşi vardır.

1997 yılında, Santa Monica'da Crossroads adlı gösteri sanatları okulundan mezun oldu.
Kate Hudson, 2000 yılında "Almost Famous" adlı filmdeki Penny Lane karakteri ile iyi bir çıkış yaptı. Ayrıca bu rol ile En İyi Yardımcı Kadın dalında Oscar adayı oldu ve Altın Küre Ödüllerinden de En İyi Yardımcı Kadın dalında ödül aldı.

Daha sonra da 2002 yılında The Four Feathers ve 2003 yılında How to Loose a Guy in 10 Days adlı filmlerde rol aldı. Sonrasında oynadığı bütün filmlerde de ses getirmeyi başardı.

Kate Hudson Evlilikleri:
1.evliliği: Kate Hudson, 31 Aralık 2000 tarihinde müzisyen Chris Robinson ile evlendi, 14 Ağustos 2006 tarihinde ayrıldılar, 22 Ekim 2007 tarihinde ancak boşanma davası sonuçlandı ve resmen boşandılar. Ryder Robinson (d. 7 Ocak 2004) adında bir oğlu var.

2.evliliği: 2010 yılında da Matthew Bellamy ile beraber yaşamaya başladı. Bingham Hawn Bellamy (d.2011) adında bir çocuğu var. Matthew Bellamy ile de 2014 yılının Aralık ayında ayrıldı.

Kate Hudson Filmleri:

1998 - Desert Blue
1998 - Ricochet River
1999 - 200 Cigarettes
2000 - Dr. T & the Women
2000 - Gossip
2000 - About Adam
2000 - Almost Famous
2002 - The Four Feathers
2003 - How to Lose a Guy in 10 Days
2003 - Le Divorce
2003 - Alex and Emma
2004 - Raising Helen
2005 - The Skeleton Key
2006 - You, Me and Dupree
2008 - Fool's Gold
2008 - My Best Friend's Girl
2009 - Gelinlerin Savaşı
2009 - Nine

#Kate Hudson #Danny Fujikawa #snob magazin #Magazin
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