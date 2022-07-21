Serdar Ortaç yeni bir aşkın kapılarını açtı!

Bir senedir açılamadığı platonik aşkına sürpriz olarak Serdar Ortaç’tan görüntülü görüşme alan genç, sevdiği kadın görüşmeye katılmadan Serdar Ortaç’a 1 senedir aşık olduğunu ve açılamadığını anlattı. Genç kadının görüntülü görüşmeye katılmasıyla başarılı sanatçı duruma el koydu. Gençlere aşkın güzelliğinden söz edip sevgiyi bulunca kaçırmamaları gerektiğini söyleyen Serdar Ortaç, görüntülü görüşme sırasında gençleri sevgili olmaya ikna etti. Ortaç, ''Aşktan yana her ne kadar yüzüm gülmese de başkalarına vesile olabiliyor muşum demek'' diyerek gülümsedi.