Serdar Ortaç'tan Flaş Sağlık Açıklaması

Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 4’ün galası yapıldı. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu, Poll Films etiketli, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen ‘Kutsal Damacana’nın son filmi ‘Kutsal Damacana 4’ün galası Kanyon AVM Paribu Sineverse Sinemaları’nda yapıldı.

Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada katılımcılar ‘Kutsal Damacana 4’ün hikâyesine ortak oldu. 'Kutsal Damacana 4’ün gala gecesi unutulmayacak anlara sahne oldu. Film gösterimi sonrasında sinema salonlarını zombiler bastı.

Gala için özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan 15 kişilik zombi grubu salonları tek tek gezerek, galaya katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.

ÜNLÜ AKINI!

Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Berkay, Esra Sezer, Nükhet Duru, Aydemir Akbaş, Serdar Ortaç, Mustafa Üstündağ, Sinan Çetin, Altay, Serdar-Yasemin Dursun, Selen Görgüzel, Koray Avcı, Ercan Saatçi-Eda Tokcan, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Erol Köse, Altay, Hande Sarıoğlu, Ayşegül Yıldız, Ebru Destan, Gökhan-Özlem Güney, Uğur Aslan, Zeynep Mansur, Elif Karlı, Adem Kılıçcı, Mustafa-Hasibe Topaloğlu, Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa, Erkan Özerman, Nagihan Karadere, Ahmet Selçuk İlkan, Metin-Volkan-Baran Özülkü, ÇGHB 2 oyuncuları, Şebnem Schaefer, Mehmet-Didem Akbay, Bircan Bali, Ozan-Bahar-Ozancan Şer, Bayram Yıldız, Öznur-Burak Yakın, Murat Evgin-Evgeniya Essaulova, Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Züleyha, Reha Yavuzer, Nur Bilen Yavuzer, Zekeriya Ün, Yalçın-Gül Şahin, Uğurtan-Cevhere Dora, Aleyna Dalveren, Semih Öztürk, Kobra Murat, Ayhan Aşan, Nihan Akın, Afrikalı Ali ve Alican Aytekin gibi isimler vardı.

‘Kutsal Damacana 4’ filminde yer alan Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu tiyatro oyunları nedeniyle galaya katılamadı. İzleme öncesi basının sorularını yanıtlayan film ekibi heyecanlarını dile getirdi.

YENİ FİLM MÜJDESİ

Şafak Sezer: Bu zamanda sinema seyircisine çok ihtiyaç var. Bizimle beraber çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve yapımcımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bahtı açık olur.

Ersin Korkut: 2007’de başladık bu seriye şimdi ‘Kutsal Damacana 4’ gerçekten çok güzel bir film oldu. Çekimlerde çok eğlendik. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadromuz var.

Müjde Uzman: Benim çok güldüğüm bir seriydi ‘Kutsal Damacana’ içinde bulunduğum için çok mutluyum. Gerçekten bir taraftan hem korkunç hem komik oluyor bir film serisi bilmiyorum. Umarım herkes çok beğenir, umarım bizim kadar eğlenir.

Polat Yağcı: Şafak'la bu ikinci filmimiz ‘Kolpaçino’ya başladık. ‘Kolpaçino 4’ geliyor Allah nasip ederse… Bu filmin devamında da ‘Kutsal Damacana Zombi’ projesi yapacağız. Bu filmden sonra da ‘Ketenpere’ yapacağız.

Onur Büyüktopçu: Kutsal Damacana hayranı olarak çok mutluyum güzel bir seri oldu. Ben zaten Şafak Sezer hayranı biriyim onunla ve Ersin Korkut’la oynadığım için çok mutluyum. Sette kilo aldık. Şafak ağabey bize sürekli kebap ve kokoreç yedirdi.

Buket Dereoğlu: Filmin ilk üç serisini izlerken gülmekten kanepeden düşmüştüm. Şafak’la birlikte ikinci filmim, çok mutluyum.

Yıldırım Memişoğlu: Kutsal Damacana’nın benim kariyerimdeki önemi çok mühim. İlk filmim. Bu da Şafak’la birlikte ikinci filmim. Bilet alın sinemaya gidin ve izleyin, eğlence garantili.

"FİLMİM YAPILIYOR"

Serdar Ortaç, galaya katılanlar arasındaydı. Heyecanlı olduğunu söyleyen Serdar Ortaç, "Gençken komedi izlerdim. Şimdi savaş filmleri seyrediyorum. Ara sıra da belgesel" dedi. Ortaç, "Kendi filminizin yapılmasını ister misiniz?" sorusuna, "Kendi filmim yapılıyor şu an. Ancak ben oynamıyorum beni. Ünlü bir dizi oyuncusu beni canlandırıyor. Hayatımı ben yazdım onlara verdim. Şöhret olduktan sonraki kısmı film yapıyorlar. Öncesini de ilerleyen zamanda belgesel yapacaklarmış" diye konuştu.

"SOL AYAĞIMA YİNE İNME İNDİ"

Konser yapmazsam hastalıkla uğraşamam diyen Ortaç, "Konsersiz olmuyor. Bu hastalıkla uğraşamıyorum yoksa. Artık bisiklet süremiyorum. Sol ayağıma bir daha inme indi. Bir buçuk senedir binmiyorum. İnşallah geçer ama bu hastalıkta atak geçmez. Boşverin" diyerek sevenlerini üzdü.

TEKRAR BARIŞTILAR

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, galaya bir barışıp bir küstüğü sevgilisi Burak Kalfa ile galaya geldi. Sahneleri bıraktığı yönündeki haberler ile ilgili konuşan Tayfur “Ben bütün açıklamaları yapmıştım zaten. Burak hiç karışmadı” dedi. Kısa bir ayrılık yaşadıklarını söyleyen Tayfur “Çok takılmayın bize. Ara ara küsüp barışıyoruz biz. Çok teşekkür ederim” dedi.

VATİKAN’DAN İSTANBUL’A

Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor. Yarın (20 Ocak 2023) vizyona girmeye hazırlanan film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor.