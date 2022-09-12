Serap Zincir’in yeni teklisi ‘Tutma Kendini’ yayında!

Yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul’da kamera karşısına geçen Serap Zincir, 15 kişilik bir ekiple 24 saatte çekimleri tamamladı. Zincir,”Sonbahar esintisi yaratmak istediğim şarkım şimdi yayında. Umarım dinleyen ve izleyen herkes beğenir” dedi.

