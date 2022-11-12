Serap Taş'tan Duygu Yüklü Eser
Ünlü sanatçı Serap Taş, “Hani Olur Ya” adlı ilk tekli çalışmasını Red Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Taş'ın duygu yüklü eseri sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
İçerisinde 90'lar pop müzik esintilerini barındıran “Hani Olur Ya”, hayattaki keşkelerimizi sorgulayan, kendimize geçmişin aynasından bakmaya çağıran duygu yüklü bir eser.
Müzikseverlere Ankara’dan seslenen Serap Taş müziğin evrenselliğini vazgeçilmez bir parça olarak düşünüp, kendi yaşam tarzı haline getirmiş ve birçok farklı türde ve dilde şarkılar seslendirmiştir.
“Hani Olur Ya”nın söz ve müziği, severek dinlediğimiz 'Taştan Kalp', 'Bitti' adlı eserleriyle tanıdığımız Furkan Sarılmışer'e ait. Şarkının aranjesi, Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden Barış Güney'in imzasını taşıyor.
İngiltere’de bulunan Red Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan çalışmanin prodüktörlüğü de Barış Güney’e ait. Sanat yaşamında büyük başarılara imza atmış usta müzisyen Erdem Sökmen, Giulio Granchelli, Ömer Arslan ve İstanbul String yaylı orkestrasının performanslarıyla eser tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz bir müzik şölenine dönüşüyor .
Eserin mix masteringini Doğukan Şahin’e ait.
Çalışmanın kapak fotoğrafı ise Simge Koca ve ekibine ait.
#production
Production / Red Music
Producer / Barış Güney
Arrangement / Barış Güney, Erdem Sökmen,Mert Kemancı
Mix~Mastering / Doğukan Şahin
Cover Photo / Simge Koca
Cover Photo Design / Çiğdem Boru
Lyrics / Furkan Sarılmışer
Music / Furkan Sarılmışer,Barış Güney
Classical & Acustic Guitar / Erdem Sökmen
Bass Guitar / Giulio Granchelli
Percussion / Ömer Arslan
String Orchestra / İstanbul Strings
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Galatasaray
|12
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Ankaragücü
|13
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Pendikspor
|12
|21
|3. Bodrumspor
|12
|21
|4. Keçiörengücü
|11
|21
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Samsunspor
|12
|20
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4