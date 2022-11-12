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Serap Taş'tan Duygu Yüklü Eser

Ünlü sanatçı Serap Taş, “Hani Olur Ya” adlı ilk tekli çalışmasını Red Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Taş'ın duygu yüklü eseri sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Magazin 12.11.2022, 11:48 12.11.2022, 12:10 arif hür
Serap Taş'tan Duygu Yüklü Eser

İçerisinde 90'lar pop müzik esintilerini barındıran “Hani Olur Ya”, hayattaki keşkelerimizi sorgulayan, kendimize geçmişin aynasından bakmaya çağıran duygu yüklü bir eser.  

Müzikseverlere Ankara’dan seslenen Serap Taş müziğin evrenselliğini vazgeçilmez bir parça olarak düşünüp, kendi yaşam tarzı haline getirmiş ve birçok farklı türde ve dilde şarkılar seslendirmiştir.

“Hani Olur Ya”nın söz ve müziği, severek dinlediğimiz 'Taştan Kalp', 'Bitti'  adlı eserleriyle tanıdığımız Furkan Sarılmışer'e ait. Şarkının aranjesi, Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden Barış Güney'in imzasını taşıyor. 

İngiltere’de bulunan Red Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan çalışmanin prodüktörlüğü de Barış Güney’e ait. Sanat yaşamında büyük başarılara imza atmış usta müzisyen Erdem Sökmen, Giulio Granchelli, Ömer Arslan ve İstanbul String yaylı orkestrasının performanslarıyla eser tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz bir müzik şölenine dönüşüyor . 

Eserin mix masteringini Doğukan Şahin’e ait.

Çalışmanın kapak fotoğrafı ise Simge Koca ve ekibine ait.

#production 

Production / Red Music 

Producer / Barış Güney

Arrangement / Barış Güney, Erdem Sökmen,Mert Kemancı

Mix~Mastering / Doğukan Şahin

Cover Photo / Simge Koca

Cover Photo Design / Çiğdem Boru

Lyrics / Furkan Sarılmışer

Music / Furkan Sarılmışer,Barış Güney

Classical & Acustic Guitar / Erdem Sökmen

Bass Guitar  / Giulio Granchelli

Percussion / Ömer Arslan 

String Orchestra / İstanbul Strings

#Serap Taş #Hani Olur Ya #snob magazin #Magazin
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