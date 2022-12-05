Sera Tokdemir Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Oyuncu Sera Tokdemir, bir süre önce Londra'da yaşayan iş insanı Erdem Özün ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan sevgililer, önceki akşam İstanbul gecelerinde eğlendi. Bu arada çiftin sosyal medyada birbirlerine sevgi dolu yorumlar yazması dikkat çekti. Tokdemir, daha önce milli futbolcu Tuncay Şanlı'yla adı aşk dedikodularına karışmıştı.

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

Sera Tokdemir, Ahmet Tokdemir ve Serap Tokdemir'in kızları olarak 1981 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. Babası Türkiye'nin tanınmış at sahiplerinden birisidir. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu.

Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılmasıyla sonlandı. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katılmıştır. İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapmıştır. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirmiştir. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol almıştır. 2014 sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırmıştır. Eski eşi Göksel Gencer 2019 yılında öldü.

Tokdemir, 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırmaktadır.