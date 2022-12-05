Son Dakika

Sera Tokdemir Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, yeni bir aşka yelkan açtı. Bir süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul'da eğlendi. İşte detaylar...

Magazin 05.12.2022, 11:40 sercan
Sera Tokdemir Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Oyuncu Sera Tokdemir, bir süre önce Londra'da yaşayan iş insanı Erdem Özün ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan sevgililer, önceki akşam İstanbul gecelerinde eğlendi. Bu arada çiftin sosyal medyada birbirlerine sevgi dolu yorumlar yazması dikkat çekti. Tokdemir, daha önce milli futbolcu Tuncay Şanlı'yla adı aşk dedikodularına karışmıştı. 

SERA TOKDEMİR KİMDİR?
Sera Tokdemir, Ahmet Tokdemir ve Serap Tokdemir'in kızları olarak 1981 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. Babası Türkiye'nin tanınmış at sahiplerinden birisidir. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. 
Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılmasıyla sonlandı. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katılmıştır. İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapmıştır. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirmiştir. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol almıştır. 2014 sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırmıştır. Eski eşi Göksel Gencer 2019 yılında öldü.

Tokdemir, 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırmaktadır.

#sera tokdemir #Erdem Özün #ingiltere #londra #istanbul #aşk #haber #Gündem #oyuncu #şarkıcı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4