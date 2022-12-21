Sera Kutlubey’e Ödül

Başarılı oyuncu Sera Kutlubey, “İyilik” dizisindeki performansı ile kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Güzel oyuncu bu başarısını ödül ile taçlandırdı. Kutlubey, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde aldığı “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu. Ünlü oyuncu bu anları ınstagram sayfasından takipçileri ile paylaştı. Paylaşıma, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen Sera Kutlubey, “İyilik” dizisindeki performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Güzelliğiyle de herkesi büyüleyen ünlü oyuncu, bu başarısını aldığı ödül ile taçlandırdı. Kutlubey, ‘İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu. Ünlü oyuncu, ödül fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Paylaşım, oyuncunun hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

