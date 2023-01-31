Semiramis Pekkan'ın ilk single'ı hazır!



Kimileri öylece geçer gider dünyadan. Kimileri ise iz bırakır. Bazı rüyaları unutmak istemez insan, gerçekleşir umuduyla yeniden hatırlar. Bazı gerçekler ise o rüyalara benzer: Tıpkı Semiramis Pekkan’ın yaşamı ve sanatı gibi...





Türk Müziği’ne incelik ve görkem katan ender sanatçılarımızdan biri olan Semiramis Pekkan, bugüne dek neler hediye etmedi ki bizlere. Dert Ortağım ile neşe saçarken, O Karanlık Gecelerde hüzne boğdu. Efsanevi Bana Yalan Söylediler şarkısı kült film “Issız Adam” ile buluştu. Ve şimdi de NeredeysenEvrencan Gündüz ile birlikte yeniden geliyor.

54 Yıl sonra kariyerine hızlı bir dönüş yapan Semiramis Pekkan, Eylül ayından beri “Semiramis Pekkan Youtube” Kanalından sevenleri için özel içerikler paylaşmayı sürdürüyor. “Orası benim televizyon kanalım gibi hissediyorum ve bu yeni iletişim dilini çok sevdim, üretmeye paylaşmaya devam edeceğim” diyen Semiramis Pekkan bu sefer genç kuşağın çok değerli müzisyenlerinden biri olan Evrencan Gündüz ile bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Değerli sanatçının hafızalarda iz bırakmış şarkılarından oluşacak albüm projesinin ilk single çalışması “Neredeysen” Semiramis Pekkan hayranlarıyla buluşmaya hazır. Projenin devamında yer alacak şarkılar ise şimdiden merak konusu haline gelmeye başladı.

Ve dikkat! Neredeysen şarkısı 3 Şubat’ta “ONErpm Türkiye” dağıtımıyla tüm dijital platformlarda... Bu nostaljik esintiye ilk kapılan olma fırsatını sakın kaçırmayın!