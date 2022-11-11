Semin sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Kısa zamanda dinleyici tarafından çok sevilen eser, Instagram kullanıcıları tarafından 50.000'in üstünde reels yapıldı. Youtube platformunda da izlenme rekorları kıran şarkıların bile ulaşamadığı bu rakam için Semin “İnsanların pozitif şarkılara ihtiyacı var. Aşk acısının, ayrılığın şarkılarda anlatıldığı kadar, sevginin de anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili dostum Mert Kayıkçıoğlu bu şarkıyı bana ilk okuduğunda, şarkının çok sevilebileceğini o an hissettim” dedi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Semin, daha önce de "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", "Beni Sakın" ve "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" teklileriyle dinleyiciyle buluşmuştu. Semin, "Sen Benim Ömrümsün" adlı yeni çalışmasıyla önümüzdeki yazın düğün şarkısını şimdiden belirlemiş gibi duruyor.