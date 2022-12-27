Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanıyor

Katıldıkları Ütopya programında tanışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikilinin boşanacağı ortaya çıktı.



Kurretülayn Matur, Instagram'dan açıklama yaptı. Matur, "Son çıkan haberlerin doğru olup olmadığını sormuşsunuz, boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" dedi.



Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık haberlerinin çıkmasına neden olmuştu.