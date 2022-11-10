Sema Birbilen'den 20 yıl sonra yeni single

13 yaşında söz ve beste yazmaya başlayıp Bursa Kız Lisesi Müzik Bölümü'nü bitirerek profesyonel müzik kariyerine 18 yaşında adım atan Sema Birbilen, “Nakışımsın" ve "Sev" isimli iki albümü ile 2001 ve 2003 yıllarına damgasını vurmuştu.

Genç yaşta girdiği müzik dünyasında yorumu ve sesi ile büyük beğeni kazanan Sema yaşamına uzun bir süre Almanya’da devam etti. Albüm çalışmalarına bir süre ara vermesine rağmen müzikten asla vazgeçmeyerek birçok yeni esere imza attı.

Söz ve bestesi kendisine ait olan "Çok Yara Aldım" adlı yeni single albümüyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Sema, müzik dünyasının önemli genç isimlerini yeni çalışmasında buluşturdu.

Düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait olan single çalışmasının klip yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi. Şarkının stüdyo kayıtları sırasında Sema'nın vokal koçluğunu, birçok oyuncu ve şarkıcının da vokal koçu olan Nilüfer Çelik yaptı.

Sema'nın yeni single çalışması "Çok Yara Aldım" 11 Kasım 2022’de tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlıyor...