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Selin Şekerci, Sevgilisi Osman Yalın ile İlk Kez Fotoğraf Paylaştı
"Aşka tövbe ettim" diyen ünlü oyuncu Selin Şekerci, bir süredir birlikte olduğu işletmeci Osman Yalın ile fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz temmuz ayından beri birlikte olduğu işletmeci Osman Yalın'la fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bozburun'da tanıştıkları iddia edilen çift, 2023'ü evlerinde karşıladı.
İbrahim Selim ile ilişkisinden sonra "Aşka tövbe ettim" diyen Şekerci, daha sorna aşk yaşamadığı başladığı Yalın'la mutluluk pozu verdi.
Şekerci, sevgilisiyle karesine, "Janti bir 2023 olsun" diye yazdı.
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