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Selin'den uluslararası başarı
Kendine has vokal tarzı ve güçlü sesi ile dikkat çeken söz yazarı, besteci ve yorumcu Selin, kısa bir süre önce yayımladığı ''Cool'' şarkısıyla Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkede 20'den fazla resmi çalma listesinde yer alarak uluslararası bir başarı yakaladı. İşte detaylar...
Genç sanatçı Selin, yeni şarkısının yayımlanmasıyla birlikte Polonya, Yunanistan, Portekiz ve Romanya gibi ülkelerinde yer aldığı16 ülkede 20'den fazla resmi çalma listesinde yer alarak uluslararası bir başarı yakaladı.
Tamamı İngilizce olan 'Cool' şarkısının video klibi 1 milyon izlenme rakamını geçerken, dijital streaming platformlarında şarkının hızla yükselişi sürüyor.
Yakaladığı bu başarılı grafiğinden memnun olduğunu dile getiren sanatçı, sahne performanslarının yanı sıra yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarına da devam ediyor.
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|4
|4
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|3
|2
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|1
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|4
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|7
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|4
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|6
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|4
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
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|7
|7. Atletico Madrid
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|7
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|7
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|4
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|4
|1
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|1
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